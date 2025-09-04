Computer Künstliche Intelligenz im PC – ist das wirklich nötig? 4. September 2025, 11:15 Uhr | Lesezeit: 4 Min. |

Microsoft-Chef Satya Nadella präsentiert den KI-Co-Piloten seiner Firma. (Foto: Andrej Sokolow)

Zusammenfassung KI-PCs verarbeiten Daten lokal ohne Übertragung an Cloud-Anbieter und bieten durch spezielle NPU-Chips längere Akkulaufzeiten von 20 Stunden oder mehr.

In diesem Jahr werden KI-PCs etwa ein Drittel aller PC-Verkäufe ausmachen, hauptsächlich gekauft von Unternehmen zur Vorbereitung auf künftige Entwicklungen.

Für Privatnutzer lohnen sich KI-PCs derzeit noch nicht, da echte Killer-Anwendungen fehlen und Schulungen nötig sind, um die teure Technik sinnvoll zu nutzen. Von der Redaktion überprüft Dieser Text wurde mit der Unterstützung einer generativen künstlichen Intelligenz erstellt. Lesen Sie mehr über unseren Umgang mit KI. Fanden Sie diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Mehr Feedback geben

Auf der Elektronik-Messe Ifa in Berlin überschlagen sich die Hersteller mit Werbung, es werden jede Menge PCs mit dem Logo Copilot + zu sehen sein. Aber was bringt das wirklich und vor allem: für wen?

Von Helmut Martin-Jung

Artikel anhören Anhören

Artikel anhören Artikel anhören

Merken

Artikel teilen Teilen

Feeback Feedback