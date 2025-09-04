So viel Ehrlichkeit ist schon fast erstaunlich: Als der Chiphersteller Intel vor Kurzem die Ergebnisse einer weltweit veranstalteten Umfrage bekanntgab, verschwieg das Unternehmen dabei nicht, dass immerhin knapp ein Fünftel (19 Prozent) derjenigen, die bereits einen KI-PC einsetzen, befürchten, die Effizienz könne dadurch beeinträchtigt werden. Dabei ist das doch gerade das große Versprechen: Vieles soll schneller, effizienter, produktiver werden. Also alles nur Marketing-Getöse?
ComputerKünstliche Intelligenz im PC – ist das wirklich nötig?
- KI-PCs verarbeiten Daten lokal ohne Übertragung an Cloud-Anbieter und bieten durch spezielle NPU-Chips längere Akkulaufzeiten von 20 Stunden oder mehr.
- In diesem Jahr werden KI-PCs etwa ein Drittel aller PC-Verkäufe ausmachen, hauptsächlich gekauft von Unternehmen zur Vorbereitung auf künftige Entwicklungen.
- Für Privatnutzer lohnen sich KI-PCs derzeit noch nicht, da echte Killer-Anwendungen fehlen und Schulungen nötig sind, um die teure Technik sinnvoll zu nutzen.
Auf der Elektronik-Messe Ifa in Berlin überschlagen sich die Hersteller mit Werbung, es werden jede Menge PCs mit dem Logo Copilot + zu sehen sein. Aber was bringt das wirklich und vor allem: für wen?
