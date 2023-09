Interview von Jannis Brühl

Mit Jan Leike zu sprechen, ist wie ein Anruf auf einem Raumschiff. Es ist nicht einfach, in die Gedankenwelt eines Menschen vorzudringen, der sich tagein, tagaus mit der Frage beschäftigt: Wie halte ich künstliche Intelligenz vom Durchdrehen ab? Und der über jeden seiner Sätze sehr lange nachdenkt, bevor er ihn ausspricht. Sie sind auf der Hut bei Open AI. Das Unternehmen, für das Leike arbeitet, hat öffentliches Interesse und Skepsis geweckt wie kaum eines in den vergangenen Jahren. Open AI hat mit Chat-GPT einen Hype um generative KI losgetreten. Der Chatbot erzeugt menschlich wirkende Texte auf Kommando. Der Deutsche Leike ist Fachmann für maschinelles Lernen. Bei Open AI ist er einer der Leiter des Teams für das sogenannte Superalignment (Alignment steht für die Ausrichtung einer möglichen Superintelligenz an den Interessen der Menschen). Leikes Jobbeschreibung klingt für viele nach Science-Fiction: Er soll sicherstellen, dass eine Superintelligenz aus dem Computer - die Kritiker für unmöglich halten - eines Tages den Menschen dient statt umgekehrt. Bei Open AI behaupten sie, dass die Superintelligenz irgendwann kommt, sie arbeiten schließlich selbst dran.