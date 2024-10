Der Chat-GPT-Erfinder Open AI hat sich frische Milliarden Investoren geholt. In der Finanzierungsrunde seien insgesamt 6,6 Milliarden Dollar (5,4 Milliarden Euro) zusammengekommen, teilte OpenAI mit. Mit dem Geld werde man unter anderem die Computer-Kapazität ausbauen und die Forschung bei Künstlicher Intelligenz vorantreiben. Insgesamt wurde Open AI in der Finanzierungsrunde mit rund 150 Milliarden Dollar bewertet. Die Gesamtbewertung bei solchen Finanzierungsrunden ergibt sich daraus, welchen Anteil an dem Unternehmen die Investoren für ihr Geld bekommen.

OpenAI machte keine Angaben dazu, wer sich an der Finanzierungsrunde beteiligt hat. Dem Finanzdienst Bloomberg zufolge sind darunter Finanzinvestoren wie Thrive Capital sowie Microsoft und der Chipkonzern Nvidia. Auch Apple war früheren Medienberichten zufolge in Gesprächen mit dem KI-Unternehmen, stieg aber aus. Die Financial Times schrieb unter Berufung auf informierte Personen, OpenAI habe interessierte Geldgeber ersucht, nicht in konkurrierende KI-Firmen wie xAI von Tech-Milliardär Elon Musk oder Anthropic zu investieren, in die Amazon investiert hat.

Das Training von KI-Modellen und ihr Betrieb in riesigen Rechenzentren verschlingen Milliarden. Chat-GPT ist der Chatbot, der 2022 den Hype um Künstliche Intelligenz auslöste. Solche KI-Programme werden mit gewaltigen Mengen an Informationen trainiert und können Texte auf dem sprachlichen Niveau eines Menschen formulieren, Software-Codes schreiben und Informationen zusammenfassen. Das Prinzip dahinter ist, dass sie Wort für Wort abschätzen, wie ein Satz weitergehen sollte.

Nach wie vor unklar ist, ob sich das Geschäft von allein tragen kann. Open AI steht im Wettbewerb mit anderen Firmen wie Anthropic sowie Tech-Riesen wie Google und dem Facebook-Konzern Meta, die eigene Modelle entwickeln. Bisher war Microsoft der wichtigste Geldgeber von Open AI, der Konzern hat die Technologie von Open AI in seine Produkte eingebaut.