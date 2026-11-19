Anthropic-Gründer Dario Amodei verspricht, künstliche Intelligenz so zu entwickeln, dass sie der Menschheit nützt. Jetzt geht sein Unternehmen an die Börse – er steht vor der Frage, ob ihm die Moral noch immer wichtiger ist als das Geschäft.

Wenn Dario Amodei ein Gedanke bewegt, rumort es monatelang in ihm, so erzählte er es einmal in einem Podcast. Irgendwann setzt er sich hin und bringt seine Thesen fast wie im Rausch zu Papier. Seine Essays, die so entstehen, umfassen Tausende Wörter und tragen philosophische Titel: „Maschinen der liebenden Gnade“ oder „Der Sturm-und-Drang der Technologie“. Amodei lässt sie zu Büchlein binden und Gästen überreichen, die Anthropic besuchen, das Start-up für künstliche Intelligenz, das er 2021 gründete.