Im Wettrennen um die Vorherrschaft bei künstlicher Intelligenz werden die Warnungen vor der neuen Technologie immer lauter. Open AI stoppte am Montag die Veröffentlichung seines neuesten KI-Modells GPT-6.1 Astra. Als Grund nannte das Unternehmen Sicherheitsbedenken. Konkurrent Anthropic plant, demnächst an die Börse zu gehen. Im Börsenprospekt wird der Nachrichtenagentur Reuters zufolge vor „existenziellen Risiken für die Menschheit“ durch die Technologie des Unternehmens gewarnt.
Künstliche IntelligenzKI-Firmen warnen immer lauter vor der eigenen Technologie
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Anthropic und Open AI überbieten sich derzeit mit Weltuntergangsszenarien. Hintergrund sind die geplanten Börsengänge. Es geht um Milliarden Dollar und die Frage, wer mitverdienen darf.
Von Gunnar Herrmann und Max Muth
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