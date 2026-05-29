Elon Musk wirft Sam Altman Verrat an der Weltrettung vor, und Anthropics Mitgründer lässt seine KI vom Papst promoten. Das macht deutlich: Um Anstand geht es im großen KI-Rennen derzeit ganz sicher nicht.

Dass das KI-Unternehmen Anthropic den Papst einspannt, um sich gegen seine Konkurrenten Open AI und Google zu profilieren, ist ein neuer Höhepunkt in der wundersamen Welt der Vermarktung künstlicher Intelligenz (KI). Die Einsätze, mit denen die Führungsfiguren der KI-Konzerne spielen, sind hoch. Schließlich geht es darum, wer von ihnen unter enormem Druck das erste KI-Imperium gründet.