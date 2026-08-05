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Cybersicherheits-VorfallGeht die KI jetzt auf Menschen los?

Lesezeit: 3 Min.

Werden Menschen jetzt von der KI getäuscht? Nach einem Test in Großbritannien steht die Frage im Raum.
Werden Menschen jetzt von der KI getäuscht? Nach einem Test in Großbritannien steht die Frage im Raum. IMAGO/Cavan Images, Collage: SZ

Anthropics KI versucht in einem Test, mit erfundenen Identitäten und manipulativen Nachrichten echte Menschen auszutricksen. Die Angst vor dem Kontrollverlust wächst – auch wenn der Fall weniger mit der echten Welt zu tun hat, als man zunächst denkt.

Von Jannis Brühl

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Am 28. Juli bemerkten die Cybersicherheits-Forscher des britischen AI Security Institute (AISI) einen verdächtigen Datenstrom. Aus ihrer digitalen Laborumgebung heraus versuchte mindestens eine künstliche Intelligenz – ein sogenannter Agent –, über das Internet Menschen und Organisationen auszutricksen. Die Daten flossen über das besonders stark verschlüsselte Tor-Netzwerk – offenbar, um Spuren zu verwischen. Die Forscher schlugen Alarm und isolierten alle Computer, die sich an dem Angriff beteiligten.

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