Anthropics KI versucht in einem Test, mit erfundenen Identitäten und manipulativen Nachrichten echte Menschen auszutricksen. Die Angst vor dem Kontrollverlust wächst – auch wenn der Fall weniger mit der echten Welt zu tun hat, als man zunächst denkt.

Am 28. Juli bemerkten die Cybersicherheits-Forscher des britischen AI Security Institute (AISI) einen verdächtigen Datenstrom. Aus ihrer digitalen Laborumgebung heraus versuchte mindestens eine künstliche Intelligenz – ein sogenannter Agent –, über das Internet Menschen und Organisationen auszutricksen. Die Daten flossen über das besonders stark verschlüsselte Tor-Netzwerk – offenbar, um Spuren zu verwischen. Die Forscher schlugen Alarm und isolierten alle Computer, die sich an dem Angriff beteiligten.