Eine KI von Open AI bricht aus einer sicheren Umgebung aus, um eine andere KI-Plattform zu hacken, damit sie bei einem KI-Test besser abschneiden kann. Was ist da eigentlich genau passiert, wer ist schuld, und welche Rolle spielt die Trump-Regierung?

Donald Trump hat klar überreagiert, das war der Tenor, als die US-Regierung vor einigen Wochen der KI-Firma Anthropic verbot, das aktuelle leistungsstärkste KI-Modell Fable 5 zahlenden Kunden zugänglich zu machen. Aus Sicherheitsgründen, so hieß es. Ein aktueller Vorfall zeigt nun zweierlei: zum einen, dass die Reaktion der USA vielleicht doch nicht so übertrieben war. Zum anderen aber, dass die derzeitige Lösung das Problem nicht lösen kann.