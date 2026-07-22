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HackerangriffWenn die KI ins Lehrerzimmer einbricht

Lesezeit: 4 Min.

OpenAI macht sich eigenständig
OpenAI macht sich eigenständig Olivia von Pilgrim

Eine KI von Open AI bricht aus einer sicheren Umgebung aus, um eine andere KI-Plattform zu hacken, damit sie bei einem KI-Test besser abschneiden kann. Was ist da eigentlich genau passiert, wer ist schuld, und welche Rolle spielt die Trump-Regierung?

Von Max Muth

SZ bei Google bevorzugen

Donald Trump hat klar überreagiert, das war der Tenor, als die US-Regierung vor einigen Wochen der KI-Firma Anthropic verbot, das aktuelle leistungsstärkste KI-Modell Fable 5 zahlenden Kunden zugänglich zu machen. Aus Sicherheitsgründen, so hieß es. Ein aktueller Vorfall zeigt nun zweierlei: zum einen, dass die Reaktion der USA vielleicht doch nicht so übertrieben war. Zum anderen aber, dass die derzeitige Lösung das Problem nicht lösen kann.

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