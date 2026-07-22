Donald Trump hat klar überreagiert, das war der Tenor, als die US-Regierung vor einigen Wochen der KI-Firma Anthropic verbot, das aktuelle leistungsstärkste KI-Modell Fable 5 zahlenden Kunden zugänglich zu machen. Aus Sicherheitsgründen, so hieß es. Ein aktueller Vorfall zeigt nun zweierlei: zum einen, dass die Reaktion der USA vielleicht doch nicht so übertrieben war. Zum anderen aber, dass die derzeitige Lösung das Problem nicht lösen kann.
HackerangriffWenn die KI ins Lehrerzimmer einbricht
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Eine KI von Open AI bricht aus einer sicheren Umgebung aus, um eine andere KI-Plattform zu hacken, damit sie bei einem KI-Test besser abschneiden kann. Was ist da eigentlich genau passiert, wer ist schuld, und welche Rolle spielt die Trump-Regierung?
Von Max Muth
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