Die Richtigstellung von Falschnachrichten, das sogenannte „Debunking“, kann man sich oft eigentlich sparen. Denn während die falsche Meldung Millionen lesen, werden es bei der Richtigstellung nur wenige Tausend sein. Die Mechanik ist einfach. Die verbreitete Meldung hat einen wahren Kern, ist aber auf die Erzeugung von Emotionen optimiert: Am besten funktioniert immer noch Wut. Rage-Bait nennen das deshalb die jungen Leute heute. Konkret in diesem Fall: Ja, es scheint so zu sein, dass die großen KI-Firmen bei Secondhand-Buchhändlern die Sortimente leer kaufen, mit dem Ziel, sie einzuscannen und für das Training von KI-Modellen zu verwenden.