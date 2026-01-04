Fegefeuer also, und das muss man sich so vorstellen wie die U-Bahn-Station an der 24. Straße in San Francisco: Allein auf der Rolltreppe nach unten kommt man an 24 nahezu identischen Plakaten vorbei, die allesamt „die nächste Revolution in tragbarer Tech“ verkünden. Reklame für eine KI-Brille, ein Gemeinschaftsprojekt von Silicon-Valley-Gigant Meta und Lifestyle-Gigant Ray Ban. Es gibt nur Reklame für dieses eine Produkt in der gesamten Station – doch was genau denn die Meta-Ray-Ban zur „fortschrittlichsten KI-Brille“ machen soll, wird selbst auf insgesamt 93 Plakaten bis zum Betreten der Bahn nicht genau klar. Außer natürlich, man spricht Silicon-Valley und kann Buzz-Begriffe wie „A Breaktrough Way to Interact“ und „Look Forward“ übersetzen.