Von Helmut Martin-Jung

Nein, arbeiten von zu Hause aus sei in ihrem Berliner Start-up nicht so angesagt. „Die Produktivität ist besser im Büro“, sagt Annika von Mutius, 31, Mitgründerin von Empion. Sie ergänzt: „Wir feiern eben auch gern Erfolge zusammen.“ Zu feiern gibt es immer wieder mal etwas, nach einer neuen Investorenrunde etwa. Neun Millionen Dollar hat Empion, gegründet 2022, schon eingesammelt. Gefeiert wird auch, wenn ein neuer großer Kunde dazugewonnen wurde. Das Interesse jedenfalls ist groß, denn von Mutius und ihre Leute liefern, was viele brauchen: geeignete Bewerber.