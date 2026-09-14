Eigentlich ist das Motto des Silicon Valley move fast and break things, also schnell sein und auch mal was zerschlagen. Nun aber sagen drei der wichtigsten Figuren der KI-Branche: Wir müssen langsam machen. Die Entwicklung der mächtigsten künstlichen Intelligenz solle gebremst werden, am besten im Gleichschritt der führenden Firmen, erklären Dario Amodei von Anthropic, Sam Altman von Open AI und Elon Musk von Space-X. Auch Google soll interessiert sein. So wollen sie das Chaos kontrollieren, das sie mit ihren riskanten Produkten ausgelöst haben; und offensichtlich eine strenge staatliche Regulierung in den USA verhindern, wie es sie in der EU schon mit dem AI Act gibt. Hintergrund sind die spektakulären Fälle von KI, die sich verselbstständigte und auf Hacking-Raubzüge ging.