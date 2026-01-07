Manche Zahlen hinterlassen ein Schwindelgefühl – die Dimensionen werden so unglaublich winzig oder aber so gewaltig groß, dass es einfach unmöglich ist, sich darunter etwas vorzustellen. So ist das auch, als Lisa Su, die Chefin des Chipherstellers AMD, ihrer Keynote auf der Technikmesse CES in Las Vegas die „Yotta-Scale-Ära“ ausruft. Yotta? Man hält sich als Reporter oftmals selbst für jemanden, der Fachjargon übersetzen und Heilsversprechen der Protagonisten einordnen kann. Also, ob das auch stimmt, wenn Su sagt, dass es „so was in der Computer-Geschichte noch nie gegeben hat“. Superlative gehören schließlich stets zum Tech-Sprech.