Wenn Kinder ihren Eltern sagen, dass sie sich zum ersten Mal verliebt haben, ist das meist ein Grund zur Freude. Jessica Szczuka kennt ein anderes Beispiel. Nach einem Vortrag sei eine Frau aus dem Publikum auf sie zugekommen, erzählt die Medienpsychologin auf der Bühne des SZ-Digitalgipfels. „Ihre Tochter ist jetzt das erste Mal verliebt, in der siebten Klasse. Und dann hat sich herausgestellt, dass es ein Chatbot ist.“