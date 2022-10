Ein Entwickler schaut in ein Headset, das virtuelle Realität erzeugt: Immer mehr Unternehmen nutzen Künstliche Intelligenz auch bei der Personalsuche.

Von Helmut Martin-Jung

Die Aufgabe in dem kleinen Online-Spiel war einfach, das Ziel klar: Die Bewerber für einen Job bei Unilever sollten so viel Geld wie möglich einsammeln, indem sie auf virtuelle Luftballons klicken. Jeder Klick vermehrt das Geld, bläst aber auch die Ballons auf. Die, wenn sie zu stark aufgepumpt sind, platzen. Was die Bewerber nicht wussten: Ums Geld ging es gar nicht. Sondern darum, wie risikofreudig Bewerberinnen oder Bewerber sind. Denn wer sich nichts traut oder aber zu viel riskiert, wäre vermutlich keine gute Besetzung für den angebotenen Job.