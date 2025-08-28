Künstliche Intelligenz macht es Kriminellen ohne größere Programmierkenntnisse leicht, Mails mit bösen Absichten zu verfassen und andere Betrügereien durchzuziehen.

Von Helmut Martin-Jung

Ein Hammer ist ein Hammer ist ein Hammer. Ein Werkzeug, dass man für alles Mögliche verwenden kann, und nicht immer nur für gute Zwecke, wie schon der Beatles-Song über den Hammer-Mörder Maxwell Edison lehrt. Was für Hämmer gilt, gilt für alle Werkzeuge, auch für die sogenannte künstliche Intelligenz (KI). Es bedurfte keiner prophetischen Fähigkeiten, um vorherzusehen, dass sie nicht nur zum Wohle der Menschheit eingesetzt werden würde.