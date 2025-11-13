Doktor Schoenberg hat jetzt eine KI. Sie liegt schon im Behandlungszimmer, sie ist schwarz und etwa untertellergroß, an seinen Rechner angebunden wie eine Computermaus. Von dort wartet sie auf den nächsten Patienten. Sie wird ihm kein Glas Wasser reichen können. Sie wird dem Doktor auch keine Behandlungstipps zuflüstern. Dafür wird sie alles mithören. Nach der Sprechstunde wird sie die Dokumentation übernehmen.
Künstliche Intelligenz in ArztpraxenMeine Sprechstundenhilfe, die KI
Lesezeit: 4 Min.
In Arztpraxen mangelt es an Personal und Zeit. KI-Systeme sollen Arbeit abnehmen, den Medizinischen Fachangestellten genauso wie den Ärzten. Was sich dadurch für Patienten ändert.
Arzttermine:Bekommen Privatpatienten wirklich immer den früheren Termin?
Wer privat versichert ist, hat bei der Terminvergabe Vorteile gegenüber gesetzlich Versicherten. So lautet die gängige Meinung. Doch wie groß sind die Unterschiede tatsächlich? Eine Datenanalyse.
Lesen Sie mehr zum Thema