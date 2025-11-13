Doktor Schoenberg hat jetzt eine KI. Sie liegt schon im Behandlungszimmer, sie ist schwarz und etwa untertellergroß, an seinen Rechner angebunden wie eine Computermaus. Von dort wartet sie auf den nächsten Patienten. Sie wird ihm kein Glas Wasser reichen können. Sie wird dem Doktor auch keine Behandlungstipps zuflüstern. Dafür wird sie alles mithören. Nach der Sprechstunde wird sie die Dokumentation übernehmen.