Das Büro im Münchner Westen sieht genauso aus, wie man sich ein Start-up vorstellt. Ein hip und bunt eingerichteter Großraum, vor den Monitoren junge Menschen aus unterschiedlichen Nationen, die anscheinend irgendetwas programmieren, eine gemütliche Kaffee-Ecke zum Chillen, wenn’s wieder mal ein bisschen länger dauert. Was es ja oft tut bei jungen Firmen, die sich erst nach oben kämpfen müssen.
Künstliche IntelligenzWie KI jetzt schon Arbeit verändert
Künstliche Intelligenz, so heißt es, werde alles verändern, besonders die Arbeitswelt. Was ist in Unternehmen bereits Realität, was könnte noch kommen? Drei Beispiele.
