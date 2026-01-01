Das Büro im Münchner Westen sieht genauso aus, wie man sich ein Start-up vorstellt. Ein hip und bunt eingerichteter Großraum, vor den Monitoren junge Menschen aus unterschiedlichen Nationen, die anscheinend irgendetwas programmieren, eine gemütliche Kaffee-Ecke zum Chillen, wenn’s wieder mal ein bisschen länger dauert. Was es ja oft tut bei jungen Firmen, die sich erst nach oben kämpfen müssen.