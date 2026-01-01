Zum Hauptinhalt springen

Künstliche IntelligenzWie KI jetzt schon Arbeit verändert

Lesezeit: 4 Min.

Große Unternehmen in Deutschland wollen Anrufe möglichst automatisch lösen und nutzen einen Chat oder eine Spracherkennung. Manchmal ist das nur die Vorbereitung für ein Gespräch mit einem Mitarbeiter. (Foto: Daniel Reinhardt/dpa)

Künstliche Intelligenz, so heißt es, werde alles verändern, besonders die Arbeitswelt. Was ist in Unternehmen bereits Realität, was könnte noch kommen? Drei Beispiele.

Von Helmut Martin-Jung

Das Büro im Münchner Westen sieht genauso aus, wie man sich ein Start-up vorstellt. Ein hip und bunt eingerichteter Großraum, vor den Monitoren junge Menschen aus unterschiedlichen Nationen, die anscheinend irgendetwas programmieren, eine gemütliche Kaffee-Ecke zum Chillen, wenn’s wieder mal ein bisschen länger dauert. Was es ja oft tut bei jungen Firmen, die sich erst nach oben kämpfen müssen.

