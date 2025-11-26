Der Chef liebt die neuen Kollegen. Sie arbeiten 24 Stunden am Tag, kosten keinen Krankenversicherungsbeitrag und wollen keine Gehaltserhöhung. Und sie kommen nicht auf die Idee, auf Linkedin die Vier-Tage-Woche zu propagieren. KI-Agenten – kleine Software-Programme – sollen einfache Dienstleistungsjobs übernehmen. Hat das Ende der menschlichen Arbeit begonnen?