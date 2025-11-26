Zum Hauptinhalt springen

MeinungKI und Jobs:Der Kampf um die menschliche Arbeit hat begonnen

Portrait undefined Jannis Brühl

Kommentar von Jannis Brühl

Lesezeit: 2 Min.

In immer mehr Firmen soll KI menschliche Mitarbeiter ersetzen.
In immer mehr Firmen soll KI menschliche Mitarbeiter ersetzen. (Foto: Hendrik Schmidt/dpa)

Unternehmen werfen Tausende Menschen raus und sagen, die künstliche Intelligenz könne deren Job übernehmen. Ein Appell für mehr Wachsamkeit im KI-Zeitalter.

Der Chef liebt die neuen Kollegen. Sie arbeiten 24 Stunden am Tag, kosten keinen Krankenversicherungsbeitrag und wollen keine Gehaltserhöhung. Und sie kommen nicht auf die Idee, auf Linkedin die Vier-Tage-Woche zu propagieren. KI-Agenten – kleine Software-Programme – sollen einfache Dienstleistungsjobs übernehmen. Hat das Ende der menschlichen Arbeit begonnen?

Zur SZ-Startseite

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite