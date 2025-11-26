Der Chef liebt die neuen Kollegen. Sie arbeiten 24 Stunden am Tag, kosten keinen Krankenversicherungsbeitrag und wollen keine Gehaltserhöhung. Und sie kommen nicht auf die Idee, auf Linkedin die Vier-Tage-Woche zu propagieren. KI-Agenten – kleine Software-Programme – sollen einfache Dienstleistungsjobs übernehmen. Hat das Ende der menschlichen Arbeit begonnen?
KI und Jobs:Der Kampf um die menschliche Arbeit hat begonnen
Kommentar von Jannis Brühl
Unternehmen werfen Tausende Menschen raus und sagen, die künstliche Intelligenz könne deren Job übernehmen. Ein Appell für mehr Wachsamkeit im KI-Zeitalter.
