Vor einem Monat war Dario Amodei im Weißen Haus zu Gast. Der Gründer von Anthropic sprach mit Donald Trump und den Chefs anderer KI -Firmen über die Regulierung von künstlicher Intelligenz. Nach dem Treffen beantworteten sie draußen Fragen der Reporter – und der US-Präsident zitierte Amodei nach vorn wie einen Schüler. Amodei folgte, aber man sah, wie unwohl er sich fühlte, nicht nur wegen des Anzugs, in dem er steckte. Zwischen den anderen glatten Konzernbossen wirkte er noch immer wie ein Nerd.

Amodei, 43, will anders sein, genau wie sein Unternehmen. Und so liest sich auch der Börsenprospekt, den Anthropic am Montag veröffentlichte. Darin gibt das aktuell wertvollste Start-up der Welt erstmals ausführliche Einblicke in seine Finanzen. Das Dokument offenbart aber auch, wie Amodei und seine Mitgründer ticken und wie sie Anthropic nach ihren Vorstellungen geformt haben.

Börsengang wahrscheinlich Ende November

Mit der Veröffentlichung des Prospekts hat Anthropic den Countdown für seinen Börsengang gestartet. Er dürfte nun bloß noch eine Frage von Wochen sein. Als wahrscheinliches Datum gilt die Woche vor Thanksgiving, also Ende November.

Anthropic ist der erste Entwickler von sogenannten Frontier-Modellen, besonders fortschrittlicher und leistungsstarker künstlicher Intelligenz, der sich an die Börse wagt. Das Marktdebüt des Unternehmens dürfte zum Testfall für die gesamte KI-Branche werden, einer Branche, auf der gewaltige Hoffnungen ruhen, aber die auch viele Befürchtungen weckt. Wird Anthropics Börsengang ein Erfolg, könnte auch der große Rivale OpenAI bald folgen.

Während OpenAI mit Chat-GPT vor allem auf private Nutzer abzielt, konzentriert sich Anthropic auf Firmenkunden. Die lassen sich von seinem KI-Modell Claude beispielsweise beim Programmieren helfen. Dieses Geschäft ist lukrativ und wächst stark. Im ersten Halbjahr 2026 erzielte Anthropic einen Umsatz von 16 Milliarden Dollar. Ein Jahr davor lag der Umsatz noch bei rund einer Milliarde Dollar. Verantwortlich für das Wachstum sind teils mehrjährige Verträge, die Anthropic mit seinen Kunden geschlossen hat.

Viel Geld für Rechenkapazitäten

Gewinne erwirtschaftet das Start-up allerdings bislang keine. Im Gegenteil: Von Anfang Januar bis Ende Juni machte Anthropic einen operativen Verlust von fast 700 Millionen Dollar. Allerdings sind die Verluste im Verhältnis zum Umsatz seit 2023 jedes Jahr geschrumpft. Wie alle KI-Firmen gibt Anthropic enorme Summen für Rechenkapazitäten aus. Sie sind die Basis dafür, dass die KI-Modelle immer schlauer und schneller werden. Anthropic baut die Rechenzentren aber nicht selbst, das tun die großen Player der Techbranche.

Der Börsenprospekt zeigt nun, welche teuren Verträge Anthropic mit vielen von ihnen eingegangen ist. Das Start-up hat sich etwa verpflichtet, Amazon bis 2036 insgesamt 110 Milliarden Dollar für Rechenleistung zu zahlen. Das ist auch deshalb bemerkenswert, weil Amazon einer der größten Investoren von Anthropic ist. Diese Verflechtungen sind nicht unproblematisch, weil die Unternehmen so voneinander abhängig sind, oder wie im Fall von Google in Konkurrenz miteinander stehen.

So viel zu den Zahlen. Es gehört dazu, dass Unternehmen ihren künftigen Investoren daneben eine Erzählung liefern, warum es sich lohnt, ihre Aktien zu kaufen. Elon Musks Weltraumkonzern Space-X versuchte es im Sommer mit Superlativen und behauptete, sein Markt könne einmal 28 Billionen Dollar umfassen.

„Long-Term Benefit Trust“ soll Risiken minimieren

Anthropic präsentiert sich in seiner Börsenstory bescheidener - auch wenn es den Investoren verspricht, sie könnten „Teil von etwas Größerem“ werden, denn künstliche Intelligenz werde in ein „Zeitalter der Wunder“ münden. Man wolle lieber weniger versprechen und mehr abliefern, heißt es. Mehrfach wird auch die Firmenkultur erwähnt. Große Egos sind bei Anthropic danach nicht erwünscht, dafür Mitarbeiter, die an die Mission glauben.

Diese Mission besteht darin, künstliche Intelligenz zum Wohle der Menschheit zu entwickeln und alles zu tun, um ihre Risiken zu minimieren. Das beteuern Amodei und sein Führungsteam zumindest immer wieder. Dass das auch wirklich passiert, soll ein „Long-Term Benefit Trust“ überwachen. Das ist ein Gremium ohne finanzielle Interessen an Anthropic, in dem aktuell der ehemalige US-Notenbankchef Ben Bernanke, ein Mediziner und ein Physiker sitzen und das unter anderem den Verwaltungsrat abberufen kann.

Zugleich haben Dario Amodei, seine Schwester Daniela und die übrigen fünf Mitgründer ihren Einfluss bei Anthropic langfristig abgesichert. Sie wollen auch nach dem Börsengang 50,1 Prozent der Stimmrechte behalten und können die Aktionäre so jederzeit überstimmen. Damit setzen sie fast schon eine Tradition der Techbranche fort. Auch Elon Musk hält 82 Prozent der Stimmrechte von Space-X, ähnliches gilt für Mark Zuckerberg bei Meta.

Der nächste größte Börsengang?

Gleichzeitig ist Anthropic vom Geist des Effektiven Altruismus durchzogen, einer im Silicon Valley verbreiteten Denkschule, die sich um das Wohl und das langfristige Fortbestehen der Menschheit und des Planeten sorgt. Amodei und die anderen Mitgründer haben sich verpflichtet, 80 Prozent ihrer Anteile an wohltätige Organisationen abzugeben. Das könnte sich auf einen hohen zweistelligen Milliardenbetrag summieren. Auch fünf Prozent der Anthropic-Anteile sollen in einen Gemeinwohlfonds fließen, der mit jedem Erfolg am Aktienmarkt weiter anwachsen soll. Für ein gewinnorientiertes Unternehmen ist das sehr ungewöhnlich.

Ob Anthropics Marktdebüt gelingt, lässt sich zu diesem Zeitpunkt nicht sagen. Bislang hat das Start-up auch noch keinen Ausgabepreis für seine Aktien festgelegt. Ob es also wirklich der nächste größte Börsengang aller Zeiten wird, wie zwischenzeitlich spekuliert wurde, ist unklar. Diesen Rekord hält aktuell Space-X. Womöglich könnte Anthropics Bewertung am Ende um die 1,5 Billionen Dollar liegen, damit würde es den Rekord verfehlen.

Die Voraussetzungen sind jedenfalls nicht ganz einfach. Einerseits ist kein Ende der Börsenrallye in Sicht, die wesentlich von den Papieren der Techkonzerne getrieben ist. Auch das fast exponentielle Umsatzwachstum und der Hype um Claude sprechen für Anthropic.

Andererseits sind die Gefahren von KI in den vergangenen Monaten immer deutlicher geworden. Auch Dario Amodei hat eindringlich davor gewarnt und Sicherheitsvorfälle bei Anthropic publik gemacht. Möglicherweise hat er den Börsengang deshalb um einige Wochen verschoben. In seinem Prospekt schreibt Anthropic von Haftungsrisiken und Klagen, mit denen es konfrontiert sein könnte. Das Unternehmen nennt auch noch ein anderes Geschäftsrisiko: Künstliche Intelligenz könne zur „katastrophalen oder existenziellen“ Gefahr für die Menschheit werden.