Die weltweiten Aktienmärkte haben unruhige Tage hinter sich. Insbesondere Tech-Werte schwanken stark. Was das mit Nvidia-Chef Jensen Huang zu tun hat. Und wie Anleger reagieren sollten.

Es sind bewegte Tage an der Wall Street. Nach dem Kursrutsch der vergangenen Woche folgte am Montag eine erneute Rallye an den Börsen. Anleger auf der ganzen Welt wurden beim Blick in ihre Portfolios in den vergangenen Tagen Zeugen einer regelrechten Berg- und Talfahrt. Die Hintergründe der starken Schwankungen liegen im Hype um künstliche Intelligenz. Und haben auch viel mit einer Person zu tun: Jensen Huang, dem ehemaligen und wohl auch künftigen Chef des Chipherstellers Nvidia.