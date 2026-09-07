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AutofahrerKfz-Versicherungen werden erneut deutlich teurer

Lesezeit: 3 Min.

Eine Kfz-Mechanikerin bei der Arbeit.
Eine Kfz-Mechanikerin bei der Arbeit.
Marijan Murat/dpa

Eigentlich verdienen Versicherer wieder mehr, für Autofahrer dürften die Beiträge trotzdem steigen.

Von Christian Bellmann und Friederike Krieger

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Autofahrer werden auch im kommenden Jahr mehr für ihre Kfz-Versicherungen zahlen müssen. Der Rückversicherer Hannover Rück rechnet mit ähnlichen Preissteigerungen wie in diesem Jahr, als die Preise im Schnitt um 6,5 Prozent zugelegt haben. Der Konzern sichert zahlreiche deutsche Kfz-Versicherer gegen Großschäden ab und hat den Markt genau im Blick. „Wir erwarten, dass unsere Kunden die Preise 2027 entsprechend der Schadeninflation anheben werden“, sagt Hannover-Rück-Vorstand Thorsten Steinmann. Gemeint ist damit, dass Ersatzteile, Werkstattlöhne und Mietwagen immer teurer werden. Derzeit liegt diese Verteuerung über der normalen Inflationsrate.

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