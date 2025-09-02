Zum Hauptinhalt springen

Kfz-VersicherungWieso Berliner besonders viel für ihre Autoversicherung bezahlen müssen

Lesezeit: 3 Min.

Der Stau nervt, teuer ist es auch: Autofahrer auf dem Kaiserdamm in Berlin.
Der Stau nervt, teuer ist es auch: Autofahrer auf dem Kaiserdamm in Berlin. (Foto: Michael Kappeler/dpa)
  • Kfz-Versicherungen kosten je nach Wohnort unterschiedlich viel - ein Berliner zahlt für dieselbe Versicherung 58 Prozent mehr als ein Münsteraner.
  • Mehr als zehn Millionen Fahrerinnen und Fahrer werden durch neue Regionalklassen des GDV in andere Beitragskategorien eingestuft.
  • Offenbach und Berlin haben die schlechteste Schadenbilanz mit fast 40 Prozent höheren Schäden als der Durchschnitt.
Wie viel eine Kfz-Versicherung kostet, hängt nicht nur von Autotyp und Fahrer ab. Auch der Wohnort spielt eine große Rolle. Besonders teuer fährt es sich in Offenbach – und in der Hauptstadt.

Von Christian Bellmann, Köln

Derselbe Kunde, dasselbe Auto, identischer Versicherungsschutz – und trotzdem ein Preisunterschied von 58 Prozent zwischen Berlin und Münster: Die Versicherung eines Autos kostet je nach Wohnort unterschiedlich viel. Das liegt unter anderem an den sogenannten Regionalklassen, die der Versichererverband GDV einmal im Jahr berechnet.

