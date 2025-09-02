Derselbe Kunde, dasselbe Auto, identischer Versicherungsschutz – und trotzdem ein Preisunterschied von 58 Prozent zwischen Berlin und Münster: Die Versicherung eines Autos kostet je nach Wohnort unterschiedlich viel. Das liegt unter anderem an den sogenannten Regionalklassen, die der Versichererverband GDV einmal im Jahr berechnet.
Kfz-VersicherungWieso Berliner besonders viel für ihre Autoversicherung bezahlen müssen
Lesezeit: 3 Min.
- Kfz-Versicherungen kosten je nach Wohnort unterschiedlich viel - ein Berliner zahlt für dieselbe Versicherung 58 Prozent mehr als ein Münsteraner.
- Mehr als zehn Millionen Fahrerinnen und Fahrer werden durch neue Regionalklassen des GDV in andere Beitragskategorien eingestuft.
- Offenbach und Berlin haben die schlechteste Schadenbilanz mit fast 40 Prozent höheren Schäden als der Durchschnitt.
Von der Redaktion überprüft
Dieser Text wurde mit der Unterstützung einer generativen künstlichen Intelligenz erstellt. Lesen Sie mehr über unseren Umgang mit KI.
Fanden Sie diese Zusammenfassung hilfreich?Mehr Feedback geben
Wie viel eine Kfz-Versicherung kostet, hängt nicht nur von Autotyp und Fahrer ab. Auch der Wohnort spielt eine große Rolle. Besonders teuer fährt es sich in Offenbach – und in der Hauptstadt.
Von Christian Bellmann, Köln
Lesen Sie mehr zum Thema