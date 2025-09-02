Kfz-Versicherung Wieso Berliner besonders viel für ihre Autoversicherung bezahlen müssen 2. September 2025, 16:01 Uhr | Lesezeit: 3 Min. |

Der Stau nervt, teuer ist es auch: Autofahrer auf dem Kaiserdamm in Berlin. (Foto: Michael Kappeler/dpa)

Zusammenfassung Kfz-Versicherungen kosten je nach Wohnort unterschiedlich viel - ein Berliner zahlt für dieselbe Versicherung 58 Prozent mehr als ein Münsteraner.

Mehr als zehn Millionen Fahrerinnen und Fahrer werden durch neue Regionalklassen des GDV in andere Beitragskategorien eingestuft.

Offenbach und Berlin haben die schlechteste Schadenbilanz mit fast 40 Prozent höheren Schäden als der Durchschnitt.

Wie viel eine Kfz-Versicherung kostet, hängt nicht nur von Autotyp und Fahrer ab. Auch der Wohnort spielt eine große Rolle. Besonders teuer fährt es sich in Offenbach – und in der Hauptstadt.

Von Christian Bellmann, Köln

