Kommentar von Stephan Radomsky

300 Millionen Euro für die Energie- und Verkehrswende, das ist doch mal was. So viel Geld hat das Bundesverkehrsministerium gerade über die staatliche Förderbank KfW ausreichen lassen, auf das bald mehr Solarstrom von den Dächern in die Batterien der E-Autos darunter fließen möge. In nur einem Tag waren rund 33 000 Förderanträge bewilligt - und die ganze Summe weg. Im Schnitt bekommt nun jede und jeder Geförderte etwa 9000 Euro in bar vom Staat dazu für eine Ladestation in der Garage und eine Photovoltaikanlage auf dem Dach. Und im nächsten Jahr sollen dafür noch einmal 200 Millionen Euro fließen.