Der Bund investiert mehr in klimafreundliche Umbauten - in jedem einzelnen Haus kommt bald aber deutlich weniger an. Insgesamt sollen so mehr Menschen von der Förderung profitieren. Für Neubauten gibt es dagegen kaum noch Mittel.

Von Stephan Radomsky

Wer sein Haus oder seine Wohnung modernisieren möchte, muss mit deutlich weniger Förderung durch den Staat rechnen. Zwar soll insgesamt mehr Geld in umfassende Sanierungen und Einzelmaßnahmen für mehr Energieeffizienz fließen, hat das zuständige Bundeswirtschaftsministerium mitgeteilt - in jedem Einzelfall aber wird die direkte Unterstützung teilweise deutlich geringer ausfallen. Je nach geplantem Umbau könnten so Tausende Euro weniger an den Eigentümer fließen.

Schon von Donnerstag an wird die staatliche Förderbank KfW ihre Förderprogramme anpassen. Wurde beispielsweise ein Altbau auf den Stand eines sogenannten Effizienzhauses - besser bekannt als KfW-Standard - saniert, gab es dafür Kredite mit einem Tilgungszuschuss zwischen 25 und 50 Prozent der Kreditsumme. Nun sinkt dieser Zuschuss je nach erreichtem Effizienz-Standard auf Werte zwischen fünf und 25 Prozent, Gasheizungen sollen dabei gar nicht mehr gefördert werden. Einen zusätzlichen Bonus soll es geben, wenn der Altbau als sogenanntes Worst Performing Building zu den ineffizientesten 25 Prozent aller Gebäude gehörte. Zudem wird die KfW keine zinsvergünstigten Kredite mehr für Einzelmaßnahmen vergeben und auch keine reinen Zuschüsse mehr auszahlen. Im Gegenzug werde "eine deutliche Zinsvergünstigung gewährt", heißt es. Die Bank hat dazu bereits eine aktualisierte Übersicht der neuen Förderprogramme veröffentlicht.

In einem zweiten Schritt soll vom 15. August an die Förderung durch das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa) verändert werden. Die Behörde soll dann allein für alle Einzelmaßnahmen an den Gebäuden zuständig sein, wenn also lediglich die Heizung erneuert oder die Fenster getauscht werden. Auch hier sollen die maximal möglichen Zuschüsse sinken und Gasheizungen keine Förderung mehr erhalten.

KfW muss Förderregeln schon zum dritten Mal in diesem Jahr ändern

Es ist bereits das dritte Mal in diesem Jahr, dass die Bundesregierung die KfW-Förderung extrem kurzfristig herunterfährt. Zunächst war es dabei um Neubauten gegangen, erst hatte Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) im Januar plötzlich alle Anträge für das auslaufende Förderprogramm zum KfW-55-Standard gestoppt, das Nachfolgeprogramm für neue KfW-40-Häuser war dann im April wieder weitgehend beendet - gerade mal drei Stunden nach dem Start. Die bereitgestellten Fördermittel waren jeweils aufgebraucht, neues Geld war nicht da.

Das will man bei den dringend nötigen Sanierungen nun offenbar verhindern. Bereits zwischen Januar und Juli seien Sanierungen und Einzelmaßnahmen mit 9,6 Milliarden Euro gefördert worden, hieß es. Künftig soll dieser Fördertopf zwar auf zwölf bis 13 Milliarden Euro jährlich wachsen - würde aber weiter so schnell so viel Geld ausgezahlt wie zuletzt, würde auch das nicht für zwölf Monate reichen. "In Zukunft bekommt der oder die Einzelne etwas weniger an Förderung als vorher, aber dafür können viele Menschen von den Förderprogrammen profitieren", sagte Habeck.

Heftige Kritik an den Änderungen gab es dennoch - und zwar von allen Seiten. Eigentümer, Gewerkschaften und Umweltschützer kritisierten die Förderkürzungen und die kurzfristige Umstellung. Die Reform sei eine "Katastrophe" für den Klimaschutz, hieß es etwa von der Deutschen Umwelthilfe. Für die Eigentümer sei es angesichts der enormen Steigerungen bei Material- und Handwerkerkosten fatal, wenn es nun auch noch weniger Geld vom Staat dazugebe, beklagten der Verband Haus & Grund und die IG Bau. Der Wirtschaftsminister wolle, dass das Thermostat heruntergedreht werde - "gleichzeitig dreht er an der Schraube, die das Heizen effektiv macht", sagte Gewerkschaftschef Robert Feiger. Der GdW als Verband der Großvermieter kritisierte vor allem den Wegfall der Zuschussförderung für Sanierungen durch die KfW, das sei "die größtmögliche Katastrophe" und mache Klimaschutz-Förderung "für Wohnungsunternehmen unattraktiv", sagte Verbandschef Axel Gedaschko. Trotz der "unnötigen Verunsicherung" bleibe es aber dabei: "Nie war es wichtiger und lohnenswerter zu sanieren als jetzt", sagte Henning Ellermann vom Branchenverband Deneff.

Großteil der Förderung nur noch für Sanierungen

Gerade im Bestand der mehr als 20 Millionen Gebäude in Deutschland ließe sich viel Energie sparen - ein Thema, das durch den russischen Angriff auf die Ukraine enorm an Aufmerksamkeit gewonnen hat. Vielerorts herrscht inzwischen Sorge, im Winter frieren zu müssen, schließlich wird fast die Hälfte aller Haushalte mit Gas beheizt und ihr Energieverbrauch steigt seit Jahren tendenziell. Habeck hatte deshalb etwa vergangene Woche eine Reihe von neuen Sparvorgaben angekündigt, darunter ein verpflichtender "Heizungs-Check" für alle Gasbrenner bis Frühjahr 2024. Außerdem sollen vor allem Heizanlagen in Mehrfamilienhäusern schnell durch einen sogenannten hydraulischen Abgleich und moderne Pumpen effizienter gemacht werden.

Aber nicht nur im Konflikt mit Russland spielen Häuser und Wohnungen eine wichtige Rolle, sondern auch beim Klimaschutz. Seit Jahren mahnen Experten an, dass der Bestand deutlich schneller auf Effizienz getrimmt werden müsse, wenn Deutschland das selbst gesteckte Ziel erreichen wolle, bis 2045 klimaneutral zu sein. Dafür müssten, so die Schätzung, jährlich mindestens zwei Prozent der Gebäude saniert werden, zuletzt war es allerdings bestenfalls ein Prozent. Die Aussicht auf bald sehr viel höhere Heizkosten könnte nun eigentlich mehr Tempo bewirken.

Der mit zwölf bis 13 Milliarden Euro bei Weitem größte Teil der Förderung soll deshalb auch in den kommenden Jahren in Sanierungen fließen. Für klimafreundliche Neubauten bliebe nach den Plänen des Wirtschaftsministeriums lediglich etwa eine Milliarde, hier solle die Förderung "weitgehend auf zinsverbilligte Kredite umgestellt" werden und die Verantwortung ans Bauministerium übergehen.