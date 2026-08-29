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US-Notenbankchef Kevin WarshVon der Taube zum Falken

Lesezeit: 3 Min.

Kevin Warsh ist seit hundert Tagen Chef der US-Notenbank Fed.
Kevin Warsh ist seit hundert Tagen Chef der US-Notenbank Fed.
Evelyn Hockstein/File Photo/Reuters

Der neue US-Notenbankchef Kevin Warsh deutet erstmals an, dass es wegen der hartnäckigen Inflation bald höhere Zinsen geben könnte. Damit distanziert er sich auch von Donald Trump.

Von Ann-Kathrin Nezik, New York

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Die mächtigsten Notenbanker der Welt kommen jedes Jahr in den US-Nationalpark Grand Teton, um vor majestätischer Bergkulisse über den Zustand der Weltwirtschaft zu debattieren. Zwischendurch haben sie offenbar noch Zeit für kleine und größere Wanderungen.

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