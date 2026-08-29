Der neue US-Notenbankchef Kevin Warsh deutet erstmals an, dass es wegen der hartnäckigen Inflation bald höhere Zinsen geben könnte. Damit distanziert er sich auch von Donald Trump.

Die mächtigsten Notenbanker der Welt kommen jedes Jahr in den US-Nationalpark Grand Teton, um vor majestätischer Bergkulisse über den Zustand der Weltwirtschaft zu debattieren. Zwischendurch haben sie offenbar noch Zeit für kleine und größere Wanderungen.