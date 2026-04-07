Eigentlich sollte dies ein fröhlicher Ostermontag in Berlin werden. Die Lufthansa hatte zwei ihrer neuesten Langstreckenflugzeuge in die Hauptstadt geschickt. Von dort aus sollten sie die beiden ersten Linienflüge nach Zürich und nach Köln nachfliegen, genau wie vor 100 Jahren. Im Flughafen-Terminal spielte sich eine Band in 60er-Jahre-Klamotten durch die Jahrzehnte, während die Luftfahrt-Fans Häppchen aßen und den beiden Flügen entgegenfieberten.
EnergiekriseBereits Ende Mai könnte Kerosin in manchen Ländern knapp sein
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Die Luftfahrt steuert infolge des Iran-Kriegs auf eine globale Treibstoffkrise zu. Kerosin könnte nicht nur noch teurer werden, sondern sogar ausgehen. Mit fatalen Folgen für die Versorgung mit Medikamenten und Lebensmitteln.
Von Jens Flottau
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