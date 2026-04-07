Eigentlich sollte dies ein fröhlicher Ostermontag in Berlin werden. Die Lufthansa hatte zwei ihrer neuesten Langstreckenflugzeuge in die Hauptstadt geschickt. Von dort aus sollten sie die beiden ersten Linienflüge nach Zürich und nach Köln nachfliegen, genau wie vor 100 Jahren. Im Flughafen-Terminal spielte sich eine Band in 60er-Jahre-Klamotten durch die Jahrzehnte, während die Luftfahrt-Fans Häppchen aßen und den beiden Flügen entgegenfieberten.