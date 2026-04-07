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EnergiekriseBereits Ende Mai könnte Kerosin in manchen Ländern knapp sein

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Kurzfristig könnten diejenigen in der Branche profitieren, die ihre Fracht nicht über den Golf transportieren. So wie die Frachttochter Lufthansa Cargo.
Kurzfristig könnten diejenigen in der Branche profitieren, die ihre Fracht nicht über den Golf transportieren. So wie die Frachttochter Lufthansa Cargo. IMAGO/Daniel Kubirski/IMAGO/Daniel Kubirski

Die Luftfahrt steuert infolge des Iran-Kriegs auf eine globale Treibstoffkrise zu. Kerosin könnte nicht nur noch teurer werden, sondern sogar ausgehen. Mit fatalen Folgen für die Versorgung mit Medikamenten und Lebensmitteln.

Von Jens Flottau

Eigentlich sollte dies ein fröhlicher Ostermontag in Berlin werden. Die Lufthansa hatte zwei ihrer neuesten Langstreckenflugzeuge in die Hauptstadt geschickt. Von dort aus sollten sie die beiden ersten Linienflüge nach Zürich und nach Köln nachfliegen, genau wie vor 100 Jahren. Im Flughafen-Terminal spielte sich eine Band in 60er-Jahre-Klamotten durch die Jahrzehnte, während die Luftfahrt-Fans Häppchen aßen und den beiden Flügen entgegenfieberten.

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