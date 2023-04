Wer am deutschen Atomausstieg verdient

Von Michael Bauchmüller, Berlin, und Björn Finke, Düsseldorf

Im Kernkraftwerk Unterweser wütet die Bandsäge, seit dem Winter schon. Stück für Stück zerlegt sie den Reaktordruckbehälter - jenen 530 Tonnen schweren Stahlkoloss, in dem per Kernspaltung mehr als 30 Jahre lang die Hitze entstand, aus der das niedersächsische Kernkraftwerk in der Nähe von Bremerhaven seinen Strom erzeugte. "Das einstige Herz schrumpft", heißt es beim Betreiber Preussenelektra nicht ohne einen Hauch von Wehmut. 2032 soll der nukleare Teil erledigt sein, zwei Jahre später der Rest.