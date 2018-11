11. November 2018, 15:28 Uhr Diesel ADAC und Verbraucherschützer greifen Kraftfahrtbundesamt an

Das Kraftfahrtbundesamt wirbt in einem Brief für Umtauschprämien bei Dieselfahrern - und verweist nur auf VW, BMW und Daimler.

Anfang November verschickte das Kraftfahrtbundesamt (KBA) einen Brief an 1,5 Millonen Besitzer von Dieselfahrzeugen. Darin verwies das KBA an Umtauschprogramme der drei Hersteller BMW, Daimler und VW.

Der Verbraucherzentrale Bundesverband und der ADAC kritisieren den Brief. Der ADAC hält ihn für nicht neutral und wertet ihn als "einseitige Werbeaussage" der Behörde.

Das Verkehrsministerium verteidigt das KBA. Es handle sich bei dem Brief um "ein reines Informationsschreiben".

Stimmt der Sicherheitsabstand zwischen dem Kraftfahrtbundesamt (KBA) und der Autoindustrie noch? Um diese Frage gibt es seit einigen Tagen Streit. Ausgangspunkt ist ein Brief, den die Behörde Anfang November an 1,5 Millionen Dieselhalter verschickt hatte und in dem sie für die Umtauschprogramme bestimmter Autohersteller warb. Darin schrieb sie, wer die Umtauschprämien für ein neues Auto in Anspruch nehme, leiste "einen wirksamen und maßgeblichen Beitrag zur Reduzierung der Fahrzeugemissionen und zu einer Verbesserung der Luftqualität in unseren Städten". Verwiesen wurde aber lediglich auf die Hotlines der drei deutschen Autobauer BMW, Daimler und VW.

Der Verbraucherzentrale Bundesverband zeigte sich empört, Vorstand Klaus Müller sprach davon, dass das Kraftfahrtbundesamt abermals keine gute Figur im Diesel-Skandal mache und die nötige Distanz zur Industrie vermissen lasse. Inzwischen kommt auch vom ADAC Kritik. Der Brief führe "bei vielen Empfängern zu erheblichen Irritationen", weil nur die drei deutschen Hersteller genannt würden. Eine neutrale Beratung zur Ausgestaltung von Prämien sei damit nicht gewährleistet, heißt es in einem Schreiben des ADAC an den Vorsitzenden des KBA-Beirats. Stattdessen werde das Vorgehen der Behörde als "einseitige Werbeaussage" zugunsten von BMW, Daimler und VW gewertet. Das KBA solle "neutral über Maßnahmen aller Hersteller" informieren.

Das Verkehrsministerium dagegen hatte das Vorgehen der Behörde zuletzt verteidigt. Die Kritik sei nicht nachvollziehbar, sagte eine Ministeriumssprecherin vergangene Woche. "Wir informieren die Dieselfahrer umfassend und transparent über die Maßnahmen für saubere Luft in den Städten. Wenn wir dies nicht tun würden, würden uns genau diese Kritiker auch Intransparenz, mangelnde Aufklärung und fehlenden Bürgerdialog vorwerfen." Bei dem Schreiben des KBA handele es sich um "ein reines Informationsschreiben".

Nach dem jüngsten Diesel-Gipfel vergangene Woche hatte Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) verkündet, Volkswagen und Daimler seien bereit, in den am stärksten betroffenen Regionen ältere Autos für bis zu 3000 Euro mit Katalysatoren nachrüsten zu lassen. BMW wolle mit der gleichen Summe etwa den Kauf von Gebrauchtwagen unterstützen. Details aber sind noch unklar.