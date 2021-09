Kenneth Benning betreibt eine erfolgreiche Störzucht im Südwesten Englands. Jetzt will er günstigeren Kaviar herstellen - und zwar zellbasiert. Ein Treffen in London.

Von Alexander Mühlauer, London

Verglichen mit anderen Londoner Privatclubs ist der Dresscode bei George geradezu lässig. Hier, an dieser Straßenecke in Mayfair, wo die Markisen so blau sind wie das Meer an der englischen Atlantikküste, ist es sogar erlaubt, Turnschuhe zu tragen. Jacketts sind erwünscht, aber wer keines trägt, kommt trotzdem rein. Im Grunde gibt es nur ein wirklich entscheidendes Kriterium, das zumindest männliche Gäste und Mitglieder des George Clubs zu erfüllen haben: Sie müssen ein Hemd mit Kragen tragen.