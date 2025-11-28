Es war einmal eine gute Idee. Das Wort „sozial“ hatte endlich Eingang gefunden in den politischen Diskurs rund um Elektromobilität. Sollte eine neue Förderung kommen, müssten endlich die profitieren, für die ein Elektroauto bisher zu teuer war – und die gleichzeitig oft einen alten Verbrenner fahren, so wollte es vor allem die SPD. Von einem „Social Leasing“ war die Rede nach dem Vorbild Frankreichs. Dort können Menschen mit geringem Einkommen schon länger zu niedrigen Monatsraten E-Auto fahren. Das Programm ist bisher ein voller Erfolg.
MeinungFörderprogramm für E-Autos:Diese Kaufprämie ist weder sozial noch klimafreundlich
Kommentar von Christina Kunkel
Lesezeit: 3 Min.
Die Regierung ist mal wieder vor der Autolobby eingeknickt. Erneut werden Steuergelder an Menschen verteilt, die sie gar nicht brauchen. Und es werden Autos gefördert, die erwiesenermaßen nichts mit umweltfreundlicher Mobilität zu tun haben.
