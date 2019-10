Karstadt- und Kaufhof-Einkaufshäuser in der Innenstadt von Trier.

Es ist eine der größten Veränderungen im deutschen Handel, und offiziell läuft alles prima. Am Dienstag dieser Woche wurde die Fusion von Karstadt und Kaufhof offiziell abgeschlossen, Management und Juristen sind zufrieden. Drinnen im Unternehmen aber knarzt es gewaltig, zum Beispiel in der Hauptverwaltung von Galeria Kaufhof in der Kölner Innenstadt. Das Gebäude, das mehr als 100 Jahre lang Sitz des Warenhauses war, wird Ende Dezember geschlossen. Unten im Foyer sieht es aus wie früher. Rechts vom Eingang stehen die Grünpflanzen, mittendrin plätschert ein Brunnen, links der Empfang. Oben stehen aber fast alle Etagen leer. Nur noch verlassene Großraumbüros. Trostlos.