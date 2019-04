5. April 2019, 17:05 Uhr Einzelhandel Kaufhof will Abfindungen kürzen

Nach der Übernahme durch Karstadt sollen die Kaufhof-Mitarbeiter weniger Geld erhalten, wenn sie gekündigt werden. Das sei rechtswidrig, sagen Anwälte.

Von Michael Kläsgen

Ein Kaufhof-Mitarbeiter hat den Aushang sofort abfotografiert, und seitdem macht er unter den bis zu 5000 von der Kündigung bedrohten Mitarbeitern des von Karstadt übernommenen Warenhauses die Runde. Zusammengefasst lautet der Inhalt des kurzen Schreibens so: Jetzt könnten den zermürbten Mitarbeitern auch noch die Abfindungen gekürzt werden. Wörtlich heißt es in dem Schreiben: "Der Verhandlungsführer der Arbeitgeber (Galeria Kaufhof), Herr Dr. Seitz, hat ... geäußert, dass der Arbeitgeber nicht gewillt ist, die aktuell geltende GBV (Gesamtbetriebsvereinbarung, Anm. d. Red.) zu erfüllen, insbesondere nicht im Punkt Abfindungszahlungen." Das Schreiben hängt im Lager Frechen, gilt aber nicht nur für die Logistik-, sondern auch für die Warenhaus-Mitarbeiter.

Kaufhof hält die Gesamtbetriebsvereinbarung von 2015 offiziell für gültig. Als sie abgeschlossen wurde, habe Kaufhof wirtschaftlich allerdings wesentlich besser dagestanden als heute, heißt es dazu offiziell. Generell sei es üblich, dass Sozialpläne bei Betriebsänderungen wie bei der Übernahme von Kaufhof durch Karstadt an die konkrete wirtschaftliche Situation angepasst werden. Daraus kann man schließen, dass die Abfindungen nicht wie in der 2015 vorgesehene Höhe ausgezahlt werden sollen. In der Spitze liegen sie für manche Mitarbeiter bei maximal zwei Jahresbruttogehältern.

Anwälte auf Arbeitnehmerseite sind hingegen überzeugt, dass Mitarbeiter Anspruch auf Einhaltung der Betriebsvereinbarung haben. Einer sagt: "Gegen geltende Gesamtbetriebsvereinbarungen zu verstoßen, ist laut Betriebsverfassungsgesetz rechtswidrig." Peter Zysik, der Vorsitzende des Gesamtbetriebsrats, meint: "Die Abfindungen werden Teil der Sozialplan-Verhandlungen sein. Die haben noch gar nicht begonnen. Wir werden aber das Beste für unsere Mitarbeiter herausholen." Er sagt auch, dass es wohl zu betriebsbedingten Kündigungen kommen wird.