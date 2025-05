Was Katherina Reiche erwartet

Von Michael Bauchmüller, Berlin

Das Bundeswirtschaftsministerium residiert in einem prächtigen Bau nicht weit vom Berliner Hauptbahnhof. Weite Treppen mit steinernen Geländern führen in die oberen Etagen, hinter schweren Türen verbergen sich holzvertäfelte Säle. Gäste rollen über den herrschaftlichen Goerkehof ein – und so wohl auch Katherina Reiche, ehe sie nächsten Dienstag die Amtsgeschäfte im Wirtschaftsministerium übernimmt. Und schon jetzt ist klar: Lange wird sie nicht dort bleiben.