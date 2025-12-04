Zum Hauptinhalt springen

Start-up GovradarReiche, Guttenberg und das Fördergeld

Lesezeit: 2 Min.

Der ehemalige Wirtschaftsminister Karl-Theodor zu Guttenberg  auf der Ehrentribüne des Pferdesport-Turniers CHIO Aachen mit der amtierenden Wirtschaftsministerin Katherina Reiche.
Der ehemalige Wirtschaftsminister Karl-Theodor zu Guttenberg  auf der Ehrentribüne des Pferdesport-Turniers CHIO Aachen mit der amtierenden Wirtschaftsministerin Katherina Reiche. (Foto: Rene Schulz/FRANK HEINEN/rscp-photo/IMAGO)

Katherina Reiche und Karl-Theodor zu Guttenberg sind das Glamour-Paar der deutschen Politik. Verquicken die Ministerin und ihr Lebensgefährte dienstliche und private Interessen miteinander?

Von Claus Hulverscheidt, Berlin

Es klingt nach einer Geschichte, wie man sie sich in den Untiefen der sozialen Netzwerke nicht schöner hätte ausdenken können, schließlich stecken im politischen Berlin ja angeblich ohnehin alle unter einer Decke. Also: Ministerin, regierungsinterner Spitzname: Eisprinzessin, vergibt still und heimlich staatliche Fördergelder in sechsstelliger Höhe an ein Privatunternehmen, an dem ihr Lebensgefährte, Spitzname: Märchenprinz, finanziell beteiligt ist. Fertig ist die Schmierenkomödie, die in den Hauptrollen mit Katherina Reiche und Karl-Theodor zu Guttenberg prominenter nicht besetzt sein könnte.

