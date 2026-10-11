Severin Brimmers hat sich Mühe gegeben, nur geholfen hat es nicht. Nach dem Hitzesommer ist die Kartoffelernte des rheinischen Bauern so schlecht wie noch nie. Und freilich ist er damit nicht allein.

Am liebsten mag Severin Brimmers die Glorietta, mit ihrem tiefgelben Fruchtfleisch, der feinen, glatten Schale und dem feurig-aromatischen Geschmack. Ob als Salzkartoffel, Bratkartoffel, Pommes, Krokette oder Kloß, da ist der Bauer offen. Wobei er auch die Brüder und Schwestern der Glorietta wertschätzt, mit ihren jeweiligen kartoffeleigenen Eigenschaften. Die frische Premiere. Die würzige Fontane. Die ausgewogene Edison. Die nussige Innovator. Fünfmal die Woche stehen bei den Brimmers Kartoffeln auf dem Küchentisch.