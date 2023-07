Wettbewerb:Kartellamt will gegen Inflationsgewinner vorgehen

Von Caspar Busse

Krisenzeiten sind in der Regel keine guten Zeiten für den Wettbewerb. Denn wenn es Unternehmen und Wirtschaft schlecht geht, rückt man gerne enger zusammen, Konkurrenz ist dann jedenfalls nicht mehr so beliebt. Andreas Mundt, der Präsident des Bundeskartellamts, will dagegenhalten, trotz der anhaltend hohen Inflation, des Kriegs in der Ukraine, der Energiekrise und der letzten Auswirkungen Pandemie. "Bei allen Krisen bleibt die ordnungspolitische und verbraucherorientierte Ausrichtung des Bundeskartellamtes unverändert", betonte Mundt am Dienstag.