Man sieht Karsten Wildberger die Ehrfurcht an. Er zögert kurz, dann geht er bestimmten Schrittes die vier mit grünem Teppich ausgelegten Stufen hinauf zum Redepult. Es ist der erste Auftritt eines deutschen Digitalministers auf dem diplomatischen Parkett der UN überhaupt. Bis vor ein paar Monaten war Wildberger noch Chef des Elektronikfachhändlers Media Markt Saturn, nun steht er in New York vor der versammelten Staatengemeinschaft. Ein kurzer Blick zu Annalena Baerbock, noch einmal tief durchatmen. Eine Rede vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen hält man schließlich nicht alle Tage.