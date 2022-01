Karriere:"Nettsein ist eine Katastrophe"

Muss man beliebt sein, um Karriere zu machen? Oder kommt man nur mit Härte voran? Business-Coach und Networking-Expertin Monika Scheddin über die hohe Kunst des Sektempfangs, Geburtstagsgrüße an Geschäftspartner und den Unterschied zwischen Freundlichkeit und Schleimerei.

Interview von Angelika Slavik

Als Monika Scheddin in ihrem Büro in München vor der Zoom-Kamera Platz nimmt, passt ihre Brille zum Outfit, beides ist knallpink. Ein Zufall, wie sie sagt. Das kommt nicht oft vor, denn Scheddin hält eine Menge von strategischer Planung, gerade in Karrierefragen: Ohne Networking komme heutzutage niemand voran, findet sie. Zeit zu fragen, wie man das richtig macht.