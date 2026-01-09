Die Spezialkräfte der US-Küstenwache kamen, noch bevor die Sonne über der Karibik aufgegangen war. Die schwer bewaffneten Männer seilten sich aus einem Helikopter ab. Dann enterten sie die M Sophia, so zeigen es Aufnahmen der US-Regierung. Der Öltanker war Anfang Januar von der Küste Venezuelas aufgebrochen und der Seeblockade durch die US-Marine entkommen. An diesem Mittwoch stoppten die Amerikaner das mit venezolanischem Öl beladene Schiff im Karibischen Meer. Es war eine militärische Machtdemonstration, die aber noch etwas anderes zeigte: Der Kampf ums Öl ist zurück.