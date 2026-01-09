Zum Hauptinhalt springen

ErdölPumpen um jeden Preis

Lesezeit: 7 Min.

In den vergangenen zwei Jahrzehnten wurde bis auf die Pandemiezeit jedes Jahr mehr und mehr Öl gefördert.
In den vergangenen zwei Jahrzehnten wurde bis auf die Pandemiezeit jedes Jahr mehr und mehr Öl gefördert. (Foto: Dario Lopez-Mills/AP)

Die Welt bohrt nach Erdöl wie nie – allen Klimazielen zum Trotz. Dann greifen die USA auch noch Venezuela mit seinen riesigen Reserven an. Kehren jetzt die Ölbarone zurück?

Von Ann-Kathrin Nezik, Benedikt Peters und Nakissa Salavati

Die Spezialkräfte der US-Küstenwache kamen, noch bevor die Sonne über der Karibik aufgegangen war. Die schwer bewaffneten Männer seilten sich aus einem Helikopter ab. Dann enterten sie die M Sophia, so zeigen es Aufnahmen der US-Regierung. Der Öltanker war Anfang Januar von der Küste Venezuelas aufgebrochen und der Seeblockade durch die US-Marine entkommen. An diesem Mittwoch stoppten die Amerikaner das mit venezolanischem Öl beladene Schiff im Karibischen Meer. Es war eine militärische Machtdemonstration, die aber noch etwas anderes zeigte: Der Kampf ums Öl ist zurück.

