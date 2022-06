Von Jürgen Schmieder, Los Angeles

Was für ein Anblick! Wer bei Sonnenuntergang von Santa Barbara hinaussegelt auf den Pazifik - das kostet 35 Dollar für eineinhalb Stunden -, sieht diese wunderbaren Häuser an der kalifornischen Küste. Es ist kein Zufall, dass man an den legendären Klassiker "Hotel California" der Eagles denken muss; zum einen, weil die Band das Lied genau hier eingespielt und unbestätigten Gerüchten zufolge wegen des "Hotel Californian" im Stadtzentrum so genannt hat - vor allem aber wegen der Textzeile "This could be heaven or this could be hell".