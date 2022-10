Bislang nur eine bunte Illustration, aber so könnte das Coral-Mountain-Resort nahe Palm Springs in Kalifornien aussehen.

Von Jürgen Schmieder, Los Angeles

Natürlich ist das eine bescheuerte Idee, wahrscheinlich noch ein klein wenig wahnsinniger als die, in der Wüste von Dubai eine Skihalle zu errichten - weil man dort auf dekadent-perverse Art wenigstens sagen kann: Okay, gibt eben keinen Schnee in der Nähe, also ergibt so eine Halle doch irgendwie Sinn. Das Ungetüm aber, das sie in der kalifornischen Wüste planen, ist derart unfassbar, dass der britische Politik-Komiker John Oliver sagte: "Das ist schon monumental bescheuert, das auch überhaupt nur zu denken."