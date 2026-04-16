Durch Deutschland geht ein Genussgraben – und zwar beim Lieblingsgetränk der Deutschen, dem Kaffee. Auf der einen Seite gibt es im Café den sorgfältig zubereiteten Cappuccino mit Espresso aus der chromglänzenden Siebträgermaschine samt liebevoll drapiertem Milchschaum. Auf der anderen Seite zu Hause den schnellen Filterkaffee, über den man ein paar Schlucke Milch aus dem kühlschrankkalten Tetrapak kippt. Diesen Genussgraben hat zumindest der Konstanzer Dominik Maier ausgemacht. Mit seiner Firma Nunc, die er mit zwei Freunden gegründet hat, will er ihn überwinden. Und zwar mit einer smarten Kaffeemaschine. Nunc ist Latein und bedeutet so viel wie jetzt.
Nunc-KaffemaschineDer Thermomix für Kaffee
Lesezeit: 4 Min.
Guten Kaffee zu Hause hinzubekommen, ist schwer: Aus Vollautomaten schmeckt er nicht und Siebträger sind kompliziert. Ein Konstanzer Start-up hat nun eine Kaffeemaschine entwickelt, die mit KI jeden zum Barista machen soll.
Von Mirjam Hauck
Smartes Kochen:Warum der Thermomix so polarisiert
Kaum ein Küchengerät wird von Frauen so geliebt und von Männern so verachtet wie das Produkt von Vorwerk, das hackt, rührt, kocht und neuerdings auch braten kann. Das verrät viel über Deutschlands Kochkultur.
Lesen Sie mehr zum Thema