Großkanzleien Die letzten Dinosaurier in der Geschlechterfrage 1. Juli 2025, 7:00 Uhr | Lesezeit: 3 Min. |

Die Akten sind gleich dick, egal ob Anwalt oder Anwältin. Es gibt auch mehr Jurastudentinnen. In den Toppositionen der Anwaltskanzleien finden sich dann aber überdurchschnittlich viele Männer. (Foto: Patrick Pleul)

An kaum einem Ort kommen so wenige Frauen an die Spitze wie in den großen Anwaltskanzleien. Dabei gibt es längst mehr Juristinnen als Juristen. Über das rätselhafte Verschwinden weiblicher Top-Talente.

Von Kerstin Bund

Artikel anhören Anhören

Artikel anhören Artikel anhören

Merken

Artikel teilen Teilen

Feeback Feedback