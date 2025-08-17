Mit Ende 20 steht Anna Dieckbreder vor einem finanziellen Desaster – und sie ist nicht allein. Warum geraten so viele noch junge Menschen in Deutschland in die Schuldenfalle? Und was kann man dagegen tun?

Von Sebastian Strauß

An einem Montagabend im September 2024 bricht Anna Dieckbreder vor ihrem Freund zusammen. Tagelang hatte sie versucht, einen Ausweg zu finden. So, wie sie es schon oft getan hat: Geld von einem Konto aufs andere schieben, Rechnungen mit der Kreditkarte bezahlen – in dem Wissen, dass die Abbuchung erst im nächsten Monat fällig wird. Doch ihre beiden Konten sind überzogen, die Kreditkarten am Limit, ihre Rücklagen aufgebraucht. In wenigen Tagen muss sie ihre monatliche Rate von knapp 2000 Euro bezahlen. Doch dann kommt der Anruf ihrer Bank: Bis zum Monatsende muss sie ihr Konto ausgleichen.