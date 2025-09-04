Zum Hauptinhalt springen

FinanzbrancheUS-Bankenriese wagt sich auf deutschen Privatkundenmarkt

Lesezeit: 2 Min.

Blick auf das Hauptquartier von JP Morgan Chase & Co in New York.
Blick auf das Hauptquartier von JP Morgan Chase & Co in New York. (Foto: Mike Segar/REUTERS)
  • JP Morgan Chase, die größte Bank der Welt, will bis Juni 2026 mit Tagesgeldkonten auf dem deutschen Privatkundenmarkt starten.
  • Die US-Großbank setzt auf Berlins Fintech-Szene und will die ausgeprägte deutsche Sparkultur bedienen.
  • Der deutsche Bankenmarkt gilt als schwierig und margenschwach, viele Auslandsbanken haben sich dort zuletzt schwergetan.
Von der Redaktion überprüft

Dieser Text wurde mit der Unterstützung einer generativen künstlichen Intelligenz erstellt. Lesen Sie mehr über unseren Umgang mit KI.

Fanden Sie diese Zusammenfassung hilfreich?
Mehr Feedback geben

Die größte Bank der Welt greift den deutschen Privatkundenmarkt an: JP Morgan Chase will bis 2026 mit Tagesgeldkonten starten – und setzt dabei auf Berlins Fintech-Szene.

Von Meike Schreiber, Frankfurt

Nach der spanischen Großbank BBVA wagt nun ein weiterer internationaler Anbieter den Schritt in den deutschen Privatkundenmarkt rund um Tagesgeld und das Girokonto: Die US-Großbank JP Morgan Chase, das größte Geldhaus der Welt, will spätestens bis Juni 2026 mit einem digitalen Angebot hierzulande starten. Zum Einstieg setzt die Bank auf Tagesgeldkonten, wie Daniel Llano Manibardo, verantwortlich für das Privatkundengeschäft in Deutschland, am Donnerstag auf einer Handelsblatt-Konferenz in Frankfurt sagte. Deutschland habe „eine ausgeprägte Sparkultur“, die man bedienen wolle, so Manibardo. Außerdem sei der deutsche Bankenmarkt sehr innovativ.

Zur SZ-Startseite

Wero, Girocard, DeepL
:Von Bankkarte bis Bücherkauf: Das sind die besten EU-Alternativen zu US-Diensten

Paypal, Whatsapp oder Google: Im Alltag greifen viele Menschen auf Angebote von großen Techkonzernen aus den USA zurück. Aber es gibt europäische Alternativen.

SZ PlusVon Simon Berlin, Nils Heck und Meike Schreiber

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite