Die größte Bank der Welt greift den deutschen Privatkundenmarkt an: JP Morgan Chase will bis 2026 mit Tagesgeldkonten starten – und setzt dabei auf Berlins Fintech-Szene.

Von Meike Schreiber, Frankfurt

Nach der spanischen Großbank BBVA wagt nun ein weiterer internationaler Anbieter den Schritt in den deutschen Privatkundenmarkt rund um Tagesgeld und das Girokonto: Die US-Großbank JP Morgan Chase, das größte Geldhaus der Welt, will spätestens bis Juni 2026 mit einem digitalen Angebot hierzulande starten. Zum Einstieg setzt die Bank auf Tagesgeldkonten, wie Daniel Llano Manibardo, verantwortlich für das Privatkundengeschäft in Deutschland, am Donnerstag auf einer Handelsblatt-Konferenz in Frankfurt sagte. Deutschland habe „eine ausgeprägte Sparkultur“, die man bedienen wolle, so Manibardo. Außerdem sei der deutsche Bankenmarkt sehr innovativ.