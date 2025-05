Jony Ive designte das iPhone. Nun soll er für die Firma hinter Chat-GPT künstliche Intelligenz in ein Gerät für die Massen packen. Das Potenzial ist riesig, die Gefahr des Scheiterns aber auch.

Von Helmut Martin-Jung

Das Büro war so geheim, dass nur wenige hineindurften. An der Tür nur ein weißes Schild, keine Aufschrift. Das Büro, es war das Designstudio von Jony Ive. Der Brite verbrachte darin viele Stunden allein mit seinem Chef, Steve Jobs – dem Apple-Gründer. Das Innere beschreiben Mitarbeiter als Mischung aus Hightech-Tempel und Zen-Studio, alles war aufs Wesentliche reduziert. Eben so, wie es Apples langjähriger Chefdesigner Ive auch von seinem Team verlangte: „Macht sie weg“, soll er zu ihnen gesagt haben, als die dem iPhone mehr Knöpfe und Schalter verpassen wollten.