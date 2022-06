Von Alexander Mühlauer, London

Am Montagmorgen war Boris Johnson auf einer Farm in Cornwall und versuchte, dem Radiosender LBC ein Interview zu geben. Die Telefonverbindung war allerdings so schlecht, dass man mitunter nur Wortfetzen verstehen konnte. Mal abgesehen von den technischen Problemen hatte Johnson auch sonst Mühe, zu erklären, was er gegen die steigenden Lebensmittelpreise tun will. Die Menschen sollten mehr regionale Produkte essen, soviel sagte er, ansonsten werde die Regierung alles versuchen, um die Kosten für die Verbraucher zu senken. Am Ende des Interviews war es wie so oft bei Johnson: Er machte allerlei Versprechen, wie diese aber konkret eingelöst werden sollen, blieb unklar. Zumindest hatte er diesmal eine Ausrede für etwaige Verständnisschwierigkeiten: das schlechte Netz in Cornwall.