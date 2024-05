Wie eine Farmerstochter aus Wisconsin KI in die Landwirtschaft bringen will

Deanna Kovar soll als neue Europa-Chefin von John Deere den Landmaschinen-Hersteller in die Zukunft führen. Sie hat sich in einer männerdominierten Welt durchgesetzt und weiß, wie man mit Landwirten umgeht.

Von Silvia Liebrich, Mannheim

Für die Ingenieure beim Landmaschinenbauer John Deere in Mannheim war es ein Rätsel: Wie kann es sein, dass auf einem Milchviehbetrieb in den USA ständig die Getriebe einer kleinen Traktoren-Flotte kaputtgehen? Bei einem Fahrzeugtyp, der überall sonst in der Welt problemlos läuft. Im Operations Center auf dem Firmengelände gehen Experten solchen Defekten auf den Grund. In der Europa-Zentrale von John Deere laufen Daten und Fehlermeldungen von Landmaschinen rund um den Globus ein, 24 Stunden am Tag, quasi in Echtzeit. Die Analyse zeigt, dass Farmarbeiter anstatt zu schalten die Kupplung schleifen lassen, um die Geschwindigkeit anzupassen - Gift für jede Kupplung.