Joe Kaeser, 69, bleibt sich treu. Gleich zu Beginn seines Auftritts macht er einen kleinen Scherz. Als Pensionist freue er sich sehr, dass er überhaupt noch zu solchen Veranstaltungen wie dem SZ-Wirtschaftsgipfel eingeladen werde, sagt er, grinst und erntet dafür ein paar Lacher. Dabei ist der Niederbayer, der von 2013 bis 2021 Chef des Weltkonzerns Siemens war, natürlich alles andere als ein Ruheständler. Er ist nach wie vor ziemlich präsent und mischt sich ein, nicht nur als Chef der Aufsichtsräte von Siemens Energy und von Daimler Truck.